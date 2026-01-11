Le prossime gare di sci alpino si terranno a Flachau, in programma in settimana, seguite da Wengen e Tarvisio. Dopo le competizioni di Adelboden e Zauchensee/Altenmarkt, gli appassionati possono già pianificare le prossime tappe della Coppa del Mondo 2026, mantenendo alta l’attenzione sul calendario ufficiale e sulle date delle prossime sfide in pista.

Mentre stiamo vivendo la domenica di Adelboden e ZauchenseeAltenmarkt è già tempo di pensare ai prossimi impegni per quanto riguarda la Coppa del Mondo di sci alpino 2026. Entriamo nel vivo del fondamentale mese di gennaio che si dividerà tra la rincorsa alla Sfera di Cristallo e la concentrazione di atlete e atleti in direzione dei Giochi Olimpici di Milano Cortina che si fanno sempre più vicini all’orizzonte. Il programma della settimana sarà quanto mai ricco. Iniziamo dal comparto maschile che, da martedì 13 gennaio, scenderà in pista per la prima prova della discesa di Wengen. Sul Lauberhorn si replicherà anche mercoledì 14 e giovedì 15 gennaio, con gli orari fissati per le ore 12. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando le prossime gare di sci alpino? Flachau infrasettimanale, poi Wengen e Tarvisio

Leggi anche: Quando le prossime gare di sci alpino? Infrasettimanale a Courchevel, poi Val Gardena e Val d’Isere per le donne

Leggi anche: Quando le prossime gare di sci alpino? Gare infrasettimanali a Copper Mountain! Orari, tv, programma, streaming

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Quando le prossime gare di sci alpino? Tornano gli uomini a Madonna di Campiglio e Adelboden, donne a Zauchensee: tutti gli orari; Rast trionfa a Kranjska Gora, Scheib seconda sempre più in rosso. Della Mea decima, grande rimonta per Goggia, 11/a; Tarvisio pronta per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino, superato lo snow control sulla pista Di Prampero. Cresce l'attesa: le tribune sono già sold out; Coppa del Mondo sci alpino Adelboden 2026: programma, orari, tv, streaming. Gigante e slalom per gli uomini.

Quando le prossime gare di sci alpino? Flachau infrasettimanale, poi Wengen e Tarvisio - Mentre stiamo vivendo la domenica di Adelboden e Zauchensee/Altenmarkt è già tempo di pensare ai prossimi impegni per quanto riguarda la Coppa del Mondo ... oasport.it