Quando la vittima diventa colpevole | il processo mediatico a Jonathan Rivolta

Il caso di Jonathan Rivolta ha suscitato attenzione mediatica, sollevando interrogativi sulla percezione pubblica e il ruolo dei media. La vicenda, avvenuta a Lonate Pozzolo, coinvolge un uomo che, reagendo a una rapina, ha ucciso uno degli aggressori. Questa introduzione analizza come il racconto della stampa possa influenzare il giudizio pubblico, evidenziando le sfumature tra vittima e colpevole in un contesto di grande sensibilità.

Roma, 18 gen – C’è qualcosa di profondamente rivelatore nel modo in cui una parte della stampa nazionale ha raccontato il caso di Jonathan Rivolta, il trentatreenne di Lonate Pozzolo che ha reagito a una rapina in casa propria, uccidendo uno degli aggressori. Non tanto per i fatti – tanto che la Procura ha parlato chiaramente di legittima difesa – quanto per il dispositivo narrativo messo in campo da alcune testate e da alcuni giornalisti ben riconoscibili. Jonathan Rivolta e la colpa di legittima difesa. Qui non siamo di fronte a un semplice racconto di cronaca. Siamo di fronte a una costruzione del colpevole morale, a una demonizzazione che colpisce non solo un uomo e la sua famiglia, ma un intero territorio e, più in profondità, un pezzo di Paese. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

Andrea Sempio commenta il processo riguardante l’omicidio di Chiara Poggi, affermando di essere stato vittima di un clamore mediatico che lo ha portato a essere considerato colpevole. In una dichiarazione recente, ha sottolineato come si trovi al centro di un'esperienza complessa, simile a una narrazione televisiva, con opinioni contrastanti che hanno influenzato la percezione pubblica della vicenda.

Synden, la serie del 2025 creata da Peter Grönlund, affronta con sobrietà tematiche complesse legate alla provincia e alla giustizia. Con interpreti come Krista Kosonen, Mohamed Nour Oklah e Peter Gantman, il racconto si concentra sulle implicazioni morali e sociali di un’indagine difficile, evidenziando come spesso la provincia possa assumere responsabilità analoghe a quelle di un colpevole. Una produzione che invita alla riflessione senza eccessi emotivi.

