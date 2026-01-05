Synden la recensione | quando la provincia diventa colpevole quanto l’assassino

Synden, la serie del 2025 creata da Peter Grönlund, affronta con sobrietà tematiche complesse legate alla provincia e alla giustizia. Con interpreti come Krista Kosonen, Mohamed Nour Oklah e Peter Gantman, il racconto si concentra sulle implicazioni morali e sociali di un’indagine difficile, evidenziando come spesso la provincia possa assumere responsabilità analoghe a quelle di un colpevole. Una produzione che invita alla riflessione senza eccessi emotivi.

La serie: Synden, 2025. Creata da: Peter Grönlund. Cast: Krista Kosonen, Mohamed Nour Oklah e Peter Gantman. Genere:: Thriller. Durata: 40 min circa5 episodi. Dove l’abbiamo visto: su Netflix. Trama: Una detective segnata da un passato pesante torna nella campagna svedese per indagare sulla scomparsa di un ragazzo a cui era legata. Ma l’indagine fa presto emergere antichi segreti familiari e una comunità pronta a proteggere se stessa a ogni costo. A chi è consigliato? A chi ama il noir nordico più introspettivo che spettacolare, fatto di atmosfere e personaggi. Con Synden (titolo internazionale Land of Sin ), Netflix aggiunge un nuovo tassello al vasto mosaico del noir scandinavo, scegliendo ancora una volta la provincia come epicentro del male. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

