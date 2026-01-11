Andrea Sempio commenta il processo riguardante l’omicidio di Chiara Poggi, affermando di essere stato vittima di un clamore mediatico che lo ha portato a essere considerato colpevole. In una dichiarazione recente, ha sottolineato come si trovi al centro di un'esperienza complessa, simile a una narrazione televisiva, con opinioni contrastanti che hanno influenzato la percezione pubblica della vicenda.

Garlasco (Pavia), 11 gennaio 2026 – “Ormai sono diventato mio malgrado il protagonista di una telenovela, di questa serie tv che come tutte le serie tv hanno i loro fan e i loro detrattori”. A Verissimo, il talk show della domenica pomeriggio su Canale 5 condotto da Silvia Toffanin, Andrea Sempio racconta la sua verità sul caso Garlasco. Ribadisce la sua innocenza, la sua estraneità rispetto all’omicidio di Chiara Poggi. Ripercorre le tappe di questo film, incalzato dalle domande della conduttrice, con un flashback che ora riavvolge il nastro ora al 2017, all’epoca in cui viene indagato e poi prosciolto, ora all’anno della morte di Chiara. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La “verità” di Andrea Sempio sull’omicidio di Chiara Poggi: “Mi hanno fatto un processo mediatico e hanno deciso che sono io il colpevole”

