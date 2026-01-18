Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso
Il prezzo del gas all’ingrosso, in particolare il PSV, rappresenta un indicatore importante per il mercato energetico. Al 17 gennaio 2026, il valore del PSV si attesta a 0,343 euro per Smc. In questa analisi, si approfondiscono le tendenze e le variazioni recenti del prezzo del gas, offrendo una panoramica aggiornata e precisa per comprendere l’andamento del mercato odierno.
Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi, 17 Gennaio 2026, è pari a 0,343 euroSmc. Questo dato rappresenta la media giornaliera del prezzo all’ingrosso del gas naturale scambiato al Punto di Scambio Virtuale (PSV) italiano, convertito dal valore di 36,48 euroMWh secondo il coefficiente standard di conversione (1 MWh? 10,7 Smc). L’andamento del PSV negli ultimi giorni mostra una tendenza di lieve rialzo rispetto ai valori di inizio mese, pur rimanendo su livelli storicamente bassi. Dopo una fase di stabilità attorno ai 0,297-0,318 euroSmc nella prima settimana di Gennaio, il prezzo ha registrato un incremento, superando la soglia di 0,34 euroSmc nelle ultime sedute. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
