Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi, 26 Ottobre 2025, è pari a 0,292 €Smc. Questo valore deriva dalla conversione del prezzo medio giornaliero di 30,89 €MWh, utilizzando il coefficiente standard di conversione pari a 1 MWh = 10,7 Smc. Negli ultimi giorni il prezzo del gas al Punto di Scambio Virtuale (PSV) ha mostrato una tendenza al ribasso. Dopo aver toccato un massimo relativo di 35,43 €MWh (0,331 €Smc) il 20 Ottobre 2025, il prezzo ha iniziato una graduale discesa, arrivando ai livelli attuali inferiori a 31 €MWh (0,29 €Smc). 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Prezzo gas oggi PSV: quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Altri contenuti sullo stesso argomento

Oggi giretto in Libreria reparto libri usati ma nuovi!! Un bell'affare a metà prezzo Grazie ai vostri preziosi consigli CUORE NERO di Silvia Avallone - facebook.com Vai su Facebook

OGGI INIZIA IL BOICOTTAGGIO Boicotteremo ogni sabato, in tutti i supermercati, in tutta italia. Fino a quando non verrà garantito un giusto prezzo. Guerre e crisi climatica fanno fare extraprofitti a pochi mentre i cittadini non riescono più a pagare la spesa. - X Vai su X

L’obiettivo è “portare benefici sia ai consumatori gas che a quelli elettrici”, spiega il ministro dell'Ambiente durante un question time al Senato - Il ministro dell'Ambiente Pichetto: "Stiamo predisponendo una misura che elimina lo spread tra il TTF e il PSV italiano". rinnovabili.it scrive

Cambio fornitore luce e gas in 24 ore, la rivoluzione del mercato è stata rimandata - Quella del cambio fornitore in 24 ore era la novità più attesa da parte dei consumatori. Scrive key4biz.it

Gas: Scornajenchi (Snam), con riduzione spread Psv/Ttf impatto positivo su prezzi - 'Ci auguriamo che essere diversificati da un punto di vista di fornitura e di logistica, con 10 punti di ingresso - Da borsaitaliana.it