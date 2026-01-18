Previsioni Meteo Roma e Lazio – Lunedì 19 Gennaio 2026

Le previsioni meteo per Roma e il Lazio indicano un lunedì 19 gennaio 2026 caratterizzato da cielo variabile, con presenza di nubi e momenti di schiarite. Le temperature saranno fredde, ma la giornata si svolgerà con alternanza di condizioni nuvolose e spazi di sole, in particolare nelle ore centrali. È consigliabile considerare un abbigliamento adeguato alle temperature e alle variazioni climatiche previste.

Roma: cielo variabile, clima freddo e ampie schiarite. La giornata di lunedì 19 gennaio 2026 a Roma sarà caratterizzata da cielo parzialmente nuvoloso, con alternanza di nubi e ampie schiarite, soprattutto nelle ore centrali della giornata. Non sono previste precipitazioni significative sulla Capitale. Il clima resterà freddo al mattino, con temperature in lieve aumento nel corso del pomeriggio, mantenendosi comunque su valori tipicamente invernali.?? Temperature. Minime: tra 3 e 5°C. Massime: comprese tra 11 e 13°C.? Venti. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Ventilazione in attenuazione nel corso della giornata. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Previsioni Meteo Roma e Lazio – Lunedì 12 Gennaio 2026

Previsioni meteo per Roma e Lazio del lunedì 12 gennaio 2026. La giornata si presenterà con condizioni di tempo stabile, con temperature fredde al mattino e schiarite nel pomeriggio. Il cielo sarà poco o parzialmente nuvoloso, senza particolari variazioni nel corso della giornata. Queste informazioni sono utili per pianificare le attività quotidiane e conoscere l'andamento delle condizioni atmosferiche nella regione.

Previsioni meteo Roma e Lazio – Lunedì 5 gennaio 2026: nubi in aumento e possibili piogge

Previsioni meteo Roma e Lazio per lunedì 5 gennaio 2026 segnalano un aumento della nuvolosità con clima freddo. Possibili deboli piogge interesseranno la zona di Roma, che si presenterà con un cielo prevalentemente coperto nel pomeriggio. La giornata si caratterizza per condizioni atmosferiche generalmente instabili, con temperature in calo e un cielo che tenderà a mantenersi nuvoloso durante tutto il giorno.

