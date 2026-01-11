Previsioni Meteo Roma e Lazio – Lunedì 12 Gennaio 2026

Previsioni meteo per Roma e Lazio del lunedì 12 gennaio 2026. La giornata si presenterà con condizioni di tempo stabile, con temperature fredde al mattino e schiarite nel pomeriggio. Il cielo sarà poco o parzialmente nuvoloso, senza particolari variazioni nel corso della giornata. Queste informazioni sono utili per pianificare le attività quotidiane e conoscere l'andamento delle condizioni atmosferiche nella regione.

Roma: tempo stabile, freddo al mattino e schiarite nel pomeriggio. La giornata di lunedì 12 gennaio 2026 a Roma sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche stabili, con cielo poco o parzialmente nuvoloso. Le prime ore del mattino saranno fredde, mentre nel corso del pomeriggio sono attese ampie schiarite e un clima più gradevole, pur restando invernale.?? Temperature. Minime: tra 3 e 5°C. Massime: comprese tra 11 e 13°C.? Venti. Venti deboli dai quadranti settentrionali, a tratti moderati. Ventilazione in attenuazione nel corso della giornata.?? Altri fenomeni. Possibili foschie o banchi di nebbia nelle prime ore del mattino, soprattutto nelle zone periferiche. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

