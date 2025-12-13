Coppa del mondo di sci Aicher trionfa a Sankt Moritz | Goggia terza dietro Vonn
Emma Aicher conquista la vittoria nella seconda discesa libera di Sankt Moritz, valida per la Coppa del mondo femminile 2025/2026 di sci alpino, in Svizzera. La gara si conclude con un podio che vede sul terzo gradino Sofia Goggia, alle spalle di Lindsey Vonn.
Emma Aicher vince la seconda discesa libera di Sankt Moritz, in Svizzera, valida per la Coppa del mondo femminile 20252026 di sci alpino. La giovane tedesca centra la seconda vittoria in carriera nella discesa e la terza complessiva, grazie al tempo di 1'30"50. Alle sue spalle la statunitense Lindsey Vonn, seconda a 0"24, e Sofia Goggia, terza a 0"29, con l’azzurra che riscatta il quarto posto. Feedpress.me
Coppa del Mondo di sci, la discesa libera femminile di St. Moritz il risultato: vince Aicher davanti a Vonn e Goggia - (Flavio Vanetti) Dalla grande veterana al giovane talento che può dominare il futuro, ma che già scrive pagine importanti nel presente: nel giro di 24 ore dal ritorno al successo della 41 enne Lindsey ... corriere.it
LIVE Sci alpino, Discesa St. Moritz 2025 in DIRETTA: podio per una ritrovata Goggia, Aicher sorprende Vonn - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE MASCHILE DI VAL D'ISERE ALLE 9. oasport.it
