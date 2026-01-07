Kim Kardashian ha trasformato Aspen in una passerella d’alta quota tra glamour richiami vintage e stile Y2K

Durante il periodo di Capodanno e l'inizio del 2026, Aspen si conferma come meta di prestigio per il turismo invernale. In questa occasione, Kim Kardashian ha portato alla ribalta la località del Colorado, creando un’atmosfera che combina eleganza, elementi vintage e influenze dello stile Y2K, rafforzando il suo ruolo come punto di riferimento per il jet set internazionale.

Aspen si conferma meta iconica del jet set invernale: tra Capodanno e i primi giorni del 2026, Kim Kardashian ha trasformato la località del Colorado in una passerella d'alta quota, tra glamour, richiami vintage e stile ricercato. Per il 31 dicembre ha scelto un abito di Ludovic De Saint Sernin: paillettes scintillanti e corsetto trasparente a valorizzare la silhouette, per un look audace e sensuale pensato per accogliere il nuovo anno. Il 1° gennaio 2026, l'atmosfera si è spostata verso un'estetica Y2K, costruita attraverso un sapiente gioco di stratificazioni e riferimenti d'archivio. Protagonista una pelliccia over Roberto Cavalli del 2000, abbinata a una sciarpa oversize Hermès, a un corsetto Dolce&Gabbana (2005) e a pantaloni in pelle sempre Cavalli.

