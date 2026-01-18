Plaia tenta di soffocare la figlia di 5 mesi | donna bloccata da carabinieri

Una donna è stata fermata dai carabinieri dopo aver tentato di soffocare la figlia di cinque mesi con un cuscino. L'intervento delle forze dell'ordine ha impedito che si verificasse il peggio. La donna, visibilmente agitata, è stata prontamente soccorsa e la bambina affidata alle cure dei sanitari. La vicenda solleva nuovamente il tema della tutela dei minori e della salute mentale.

Una donna, in evidente stato di agitazione, avrebbe tentato di soffocare la figlia di appena cinque con un cuscino. Si è chiusa a chiave dentro la stanza da letto della sua abitazione alla Plaia e la sorella minore della donna, spaventata ha chiamato il 112. I carabinieri giunti sul posto, hanno.

Una donna è stata fermata dai carabinieri mentre cercava di soffocare la propria figlia di cinque mesi. L'intervento tempestivo ha evitato conseguenze peggiori, grazie alla pronta azione delle forze dell'ordine. La vicenda evidenzia l'importanza di interventi rapidi in situazioni di emergenza familiare, garantendo la sicurezza dei minori e il supporto alle famiglie in difficoltà.

