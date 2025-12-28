Viola Strazzari, giovane playmaker del Csi Sasso Marconi nel campionato di Serie C, ha recentemente ottenuto un nuovo risultato di rilievo. Dopo aver conquistato l’oro agli Europei, la sua esperienza si estende anche in Giappone, portando l’Italia a livelli elevati. La sua carriera testimonia l’impegno e il talento di una atleta che continua a distinguersi nel panorama sportivo nazionale e internazionale.

Ancora un altro risultato di prestigio che porta la firma (anche) di Viola Strazzari. Viola, classe 2001, è il playmaker del Csi Sasso Marconi che gioca nel campionato di basket di serie C. Viola, come spesso le è accaduto negli ultimi anni, ha vestito la maglia della Nazionale italiana sordi. E l’ha fatto a Tokyo, in Giappone, in occasione dei Deaflympics, che sarebbero poi la versione Olimpiadi per il mondo dei sordi. L’Italia, guidata con grande maestria da Viola, chiude al quarto posto. Il cammino delle azzurre, selezionate dal direttore tecnico azzurro, Beatrice Terenzi, è andato a gonfie vele fino alla semifinale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Viola, regista del Csi Sasso Marconi. Strazzari porta l’Italia in alto in Giappone. Dopo l’oro agli Europei un’altra bella prova

Leggi anche: IMPRENDIBILI! L’Italia si tinge d’oro agli Europei di nuoto: 4×50 sl maschile sul trono dopo 14 anni!

Leggi anche: Pogacar fa la storia del ciclismo, oro agli Europei dopo i Mondiali: Evenepoel e Vingegaard s’inchinano

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Viola, regista del Csi Sasso Marconi. Strazzari porta l’Italia in alto in Giappone. Dopo l’oro agli Europei un’altra bella prova - Ancora un altro risultato di prestigio che porta la firma (anche) di Viola Strazzari. sport.quotidiano.net