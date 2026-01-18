Pirovano | Non l’ho sciata male Avrei potuto osare di più su alcuni punti

Laura Pirovano si conferma tra le atlete più competitive della velocità italiana, chiudendo la prova di Tarvisio in decima posizione. La sciatrice esprime soddisfazione per la sua performance, riconoscendo margini di miglioramento su alcuni punti chiave. La gara, vinta dalla tedesca Emma Aicher, ha visto la partecipazione di atlete di alto livello, sottolineando il buon livello della squadra azzurra in vista delle prossime competizioni.

Laura Pirovano si conferma uno degli elementi di punta della velocità azzurra. Nel Super femminile della Coppa del Mondo di sci alpino di Tarvisio, gara vinta dalla tedesca Emma Aicher davanti alla statunitense Lindsey Vonn e alla ceca Ester Ledecka, la sciatrice italiana termina decima. Pirovano taglia il traguardo con il tempo di 1’15”30. La giornata non ha rispecchiato le migliori prestazioni di un’atleta a cui manca solo la continuità sul podio per essere tra le Top 5 della scena internazionale. L’azzurra non era nelle migliori condizioni, ma non scia assolutamente una brutta gara, anche se, per sua stessa ammissione, avrebbe potuto osare qualcosa di più in alcuni punti. 🔗 Leggi su Oasport.it

“X Factor non mi apparteneva. Avrei potuto ignorare la qualità della musica che sarebbe uscita a nome mio, avrei fatto più soldi. Ma ho scelto il silenzio”: parla Casadilego

Casadilego, vincitrice di X Factor a soli 17 anni, riflette sulla propria scelta di mantenere il silenzio riguardo alla qualità della musica prodotta durante il talent. Pur potendo ottenere maggiori benefici economici, ha preferito non cedere alle tentazioni del clamore. La sua esperienza nel programma rappresenta un momento importante della sua carriera, segnato da una decisione consapevole e rispettosa della propria integrità artistica.

