Fognini | Avrei potuto guadagnare di più ho pagato mezzo milione di euro di multe

Gazzetta.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex tennista azzurro a "Belve": "Non accetterò mai l'esclusione dalla Davis senza un confronto, è ridicolo. Da Volandri neanche un complimento per la mia carriera.". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

