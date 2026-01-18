Controlli al Piper | chiusa la storica discoteca di via Tagliamento

Nella notte, gli agenti hanno effettuato un intervento presso il Piper, la storica discoteca di via Tagliamento al Coppedè, risultata chiusa al pubblico dopo l’intervento. La chiusura si è resa necessaria a seguito di controlli effettuati oltre l'una di notte. Questa operazione evidenzia l’attività di monitoraggio e tutela della normativa vigente nel settore degli locali pubblici.

Il blitz degli agenti è scattato dopo l'1:00 di stanotte. È stato chiuso il Piper, storica discoteca di via Tagliamento al Coppedè. A eseguire il decreto di sequestro preventivo, disposto dal pm, gli agenti della questura di Roma. Secondo quanto si apprende alla base delle motivazioni ci. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Controlli a tappeto dopo la strage di Crans-Montana, chiuso il Piper: non rispettate norme per la sicurezza

Dopo la tragedia di Crans-Montana, sono in corso controlli approfonditi sui locali di Roma per verificare il rispetto delle norme di sicurezza. Tra le strutture ispezionate, è stato chiuso anche il Piper, storico locale di via Tagliamento. L’obiettivo è garantire la sicurezza di clienti e operatori, rafforzando le misure di prevenzione e controllo nel settore dell’intrattenimento.

Piper chiuso, lo storico club sotto sequestro: rischi per l'evacuazione e troppa gente. Controlli a tappeto dopo la strage di Crans-Montana

A seguito della recente tragedia di Crans-Montana, le autorità hanno intensificato i controlli a Roma, portando alla chiusura del Piper, storico locale aperto dagli anni ’60 in via Tagliamento. La misura mira a garantire la sicurezza pubblica, affrontando rischi legati alla capacità di affluenza e alle procedure di evacuazione, e prosegue una più ampia attività di controllo sul territorio.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Discoteche, chiuso nella notte lo storico Piper: misura cautelativa dopo i controlli eseguiti all'interno del locale x.com

Roma, chiusa la discoteca Piper dopo la strage di Crans-Montana - facebook.com facebook