Controlli al Piper | chiusa la storica discoteca di via Tagliamento

Nella notte, gli agenti hanno effettuato un intervento presso il Piper, la storica discoteca di via Tagliamento al Coppedè, risultata chiusa al pubblico dopo l’intervento. La chiusura si è resa necessaria a seguito di controlli effettuati oltre l'una di notte. Questa operazione evidenzia l’attività di monitoraggio e tutela della normativa vigente nel settore degli locali pubblici.
Dopo la tragedia di Crans-Montana, sono in corso controlli approfonditi sui locali di Roma per verificare il rispetto delle norme di sicurezza. Tra le strutture ispezionate, è stato chiuso anche il Piper, storico locale di via Tagliamento. L’obiettivo è garantire la sicurezza di clienti e operatori, rafforzando le misure di prevenzione e controllo nel settore dell’intrattenimento.
A seguito della recente tragedia di Crans-Montana, le autorità hanno intensificato i controlli a Roma, portando alla chiusura del Piper, storico locale aperto dagli anni ’60 in via Tagliamento. La misura mira a garantire la sicurezza pubblica, affrontando rischi legati alla capacità di affluenza e alle procedure di evacuazione, e prosegue una più ampia attività di controllo sul territorio.
