piper club di roma chiuso per problemi di sicurezza dopo la strage di crans montana

controlli locali notturni Crans-Montana discoteca storica forze dell’ordine Novella Novella2000 Piper Club problemi di sicurezza risse discoteca Roma sequestro cautelativo sicurezza nei locali sovraffollamento strage Capodanno La notte romana perde uno dei suoi luoghi più iconici. Il Piper Club di Roma è stato chiuso e sottoposto a sequestro cautelativo al termine di una serie di controlli delle forze dell’ordine. Un provvedimento che arriva in un clima di massima attenzione sulla sicurezza dei locali notturni, rafforzata dopo la tragedia avvenuta a Capodanno a Crans-Montana. Durante le verifiche sarebbero emerse modifiche strutturali non autorizzate, carenze nelle certificazioni di sicurezza e soprattutto criticità nei percorsi di evacuazione, elementi considerati incompatibili con la presenza di grandi afflussi di pubblico. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Roma, chiuso il Piper dopo la strage di Crans-Montana: ecco perché, le motivazioni

