Roma chiuso il Piper dopo la strage di Crans-Montana | ecco perché le motivazioni

Il Piper di Roma, storico locale della vita notturna capitolina, è stato chiuso con un provvedimento di sequestro preventivo dopo gli eventi di Crans-Montana. La decisione, ancora in fase di convalida, nasce da motivazioni legate alle recenti vicende e alle indagini in corso. La chiusura temporanea mira a garantire la sicurezza e a chiarire eventuali responsabilità, segnando un momento di riflessione per il settore e la città.

Sigilli al Piper, storica discoteca della Capitale. Il locale di via Tagliamento è stato sottoposto a sequestro preventivo, che dovrà essere convalidato dall'autorità giudiziaria. All'interno la polizia avrebbe riscontrato modifiche strutturali all'impianto, rischi sotto il profilo dell'evacuazione, assenza di certificazioni e un numero di persone più alto rispetto a quello dovuto. Le motivazioni specifiche del provvedimento sono: modifiche strutturali all'impianto; assenza di alcune certificazioni; rischi sotto il profilo dell'evacuazione di emergenza; pessime condizioni igienico sanitarie e presenza di un numero di avventori di gran lunga superiore alla capienza prevista per l'impianto. Controlli a tappeto dopo la strage di Crans-Montana hanno portato alla chiusura del Piper, la storica discoteca attiva dagli anni '60 in via Tagliamento.

Roma, chiuso il Piper dopo la strage di Crans-Montana: ecco perché, le motivazioni - Il locale di via Tagliamento è stato sottoposto a sequestro preventivo, che dovrà ... msn.com

Non si è salvato neanche il Piper, chiuso il mitico locale di Roma: la raffica di controlli dopo Crans-Montana e i guai con l’affollamento - Negli ultimi anni, lo storico locale nato negli anni Sessanta era stato più volte chiuso dal questore per problemi di ordine pubblico. msn.com

