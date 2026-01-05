Italia nuovo porto sicuro dei milionari Tasse stile di vita e clima | il Belpaese si piazza alle spalle solo di Emirati e Usa
L’Italia si conferma tra le destinazioni preferite dai ricchi, posizionandosi al terzo posto dopo Emirati e Stati Uniti, secondo l’Henley Private Wealth Migration Report 2025. Tra tasse, qualità della vita e clima, il paese attrae sempre più patrimoni internazionali, contribuendo a un interessante movimento di capitali. Questa tendenza riflette un cambiamento nelle preferenze di investimento e residenza dei patrimoni elevati, in un contesto di mutamenti globali e riorganizzazioni economiche.
Roma, 5 gennaio 2026 – Nel grande rimescolamento globale dei patrimoni, l’Italia spunta come una delle sorprese (meno) inattese del 2025: secondo l’Henley Private Wealth Migration Report, il saldo è +3.600 “milionari” in ingresso, dietro soltanto a Emirati Arabi Uniti (+9.800) e Stati Uniti (+7.500 ). Nel caso “milionari” non significa “ricchi in senso generico”: la definizione usata in queste analisi è legata alla liquid investable wealth (ricchezza investibile e rapidamente liquidabile: partecipazioni quotate, cash, bond, cripto; immobili esclusi) e la soglia è un milione di dollari. Il motore fiscale (e l’effetto Londra). 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Leggi anche: Milano, donna di 43 anni accoltellata alle spalle in piazza Gae Aulenti: rischia la vita. Indagini in corso
Leggi anche: Milano, donna di 43 anni accoltellata alle spalle in piazza Gae Aulenti: Anna Laura Valsecchi rischia la vita
Migranti, 108 persone bloccate da quattro giorni nel Mediterraneo: l'Europa non indica un porto sicuro; Migranti, oltre 100 persone bloccate da 4 giorni su nave commerciale; Buon anno, buon 2026. Tutte le frasi più belle per fare gli auguri a Capodanno 2026; Italia e Spagna stanno riducendo lo spread ai livelli più bassi negli ultimi 16 anni.
Italia, nuovo “porto sicuro” dei milionari. Tasse, stile di vita e clima: il Belpaese si piazza alle spalle solo di Emirati e Usa - Nel 2025, secondo l’Henley Private Wealth Migration Report, il saldo in Italia è stato di +3. quotidiano.net
Del Fante (Poste Italiane): "Stock risparmio da 324 miliardi, porto sicuro anche in periodi turbolenti" - Il Risparmio Postale è per gli italiani “un porto sicuro anche in periodi di turbolenza dell'economia. iltempo.it
Via libera al nuovo Piano socio sanitario: "Entra in porto bastimento più sicuro. Restituito ai piemontesi diritto alla salute" - PD all'attacco: "Testo privo di una solida base epidemiologica, senza obiettivi chiari, senza indicazioni su risorse" ... targatocn.it
Nuovo record per il governo Meloni! Con le nuove accise in vigore dal 1° gennaio 2026, l’Italia si aggiudica il gradino più alto del podio: la tassa nazionale sul gasolio è la più alta d’Europa! E gli italiani pagano… x.com
....continuiamo a sfogliare il nuovo numero della rivista di Emmaus Italia https://www.emmaus.it/wp-content/uploads/2025/12/Emmaus-Italia_02_DICEMBRE-2025.pdf Abbiamo raccolto alcune testimonianze dalle ragazze e dai ragazzi che hanno partecipa - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.