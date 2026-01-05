L’Italia si conferma tra le destinazioni preferite dai ricchi, posizionandosi al terzo posto dopo Emirati e Stati Uniti, secondo l’Henley Private Wealth Migration Report 2025. Tra tasse, qualità della vita e clima, il paese attrae sempre più patrimoni internazionali, contribuendo a un interessante movimento di capitali. Questa tendenza riflette un cambiamento nelle preferenze di investimento e residenza dei patrimoni elevati, in un contesto di mutamenti globali e riorganizzazioni economiche.

Roma, 5 gennaio 2026 – Nel grande rimescolamento globale dei patrimoni, l’Italia spunta come una delle sorprese (meno) inattese del 2025: secondo l’Henley Private Wealth Migration Report, il saldo è +3.600 “milionari” in ingresso, dietro soltanto a Emirati Arabi Uniti (+9.800) e Stati Uniti (+7.500 ). Nel caso “milionari” non significa “ricchi in senso generico”: la definizione usata in queste analisi è legata alla liquid investable wealth (ricchezza investibile e rapidamente liquidabile: partecipazioni quotate, cash, bond, cripto; immobili esclusi) e la soglia è un milione di dollari. Il motore fiscale (e l’effetto Londra). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Italia, nuovo “porto sicuro” dei milionari. Tasse, stile di vita e clima: il Belpaese si piazza alle spalle solo di Emirati e Usa

