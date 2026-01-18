Pianese | pareggio con la Torres e rammarico Serie positiva ok ma il gol di Di Stefano fa male

Il Piacenza ottiene un pareggio contro la Torres, concluso con un risultato di 1-1. La partita ha mantenuto un andamento equilibrato, con il gol di Di Stefano che ha lasciato un senso di rammarico. La squadra continua la serie positiva, ma resta il rammarico per i punti persi. Un risultato che lascia comunque buoni segnali, anche se ci sono aspetti da migliorare per le prossime sfide.

