Pianese | pareggio con la Torres e rammarico Serie positiva ok ma il gol di Di Stefano fa male
Il Piacenza ottiene un pareggio contro la Torres, concluso con un risultato di 1-1. La partita ha mantenuto un andamento equilibrato, con il gol di Di Stefano che ha lasciato un senso di rammarico. La squadra continua la serie positiva, ma resta il rammarico per i punti persi. Un risultato che lascia comunque buoni segnali, anche se ci sono aspetti da migliorare per le prossime sfide.
PIANESE 1 TORRES 1 PIANESE (3-5-2): Filippis; Ercolani, Amey, Chesti; Sussi, Bertini M. (37’st Peli), Simeoni (44’st Colombo), Proietto, Martey (27’st Tirelli); Sodero (27’st Coccia), Fabrizi (37’st Balde). Panchina: Bertini T., Reali, Gorelli, Chiavarino, Bigiarini, Masetti, Nicastro, Xhani. Allenatore Birindelli. TORRES (3-4-2-1): Zaccagno; Fabriani (1’st Liviero), Antonelli, Nunziatini; Zecca (34’st Bonin), Giorico, Brentan (1’st Masala), Zambataro; Mastinu, Sala (1’st Di Stefano); Diakite (17’st Musso). Panchina: Marano, Lunghi, Carboni, Dumani. Allenatore Greco. Arbitro Eremitaggio di Ancona (Sbardella-Chimento). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Calcio Serie C. La Pianese prepara la sfida alla Torres. Matteo Colombo è di nuovo bianconero
Leggi anche: Serie C. Pianese sabato in campo contro la Torres. Puletto ceduto a titolo definitivo al Carpi
Ottavo risultato utile di fila per la Pianese: contro la Torres finisce 1-1 al Comunale; Il post partita di Pianese-Torres; Torres, Di Stefano dopo il pareggio contro la Pianese: Nel finale abbiamo provato a vincerla.
Pianese-Torres 1-1: Di Stefano salva i rossoblù al 90’ - Torres di Sabato 17 gennaio 2026: bianconeri avanti dopo 14 minuti con Fabrizi, pari di Di Stefano nel finale ... calciomagazine.net
La Torres pareggia 1-1 con la Pianese, Di Stefano la riprende all’87’ - Come col Campobasso, anche sul campo della Pianese la Torres rifiuta la sconfitta e pareggia nel finale. unionesarda.it
La Torres c'è: a Piancastagnaio altro pareggio in extremis, che avvicina i sassaresi alla salvezza - I rossoblù sono sempre 18esimi, ma salgono a 16 punti (9 conquistati nella gestione di Greco) e si avvicinano alle dir ... rainews.it
"Il pareggio a Carpi ci dà coraggio ed è un passo ulteriore verso il nostro obiettivo, che resta la salvezza": le parole di mister Birindelli nel post-partita di Carpi-Pianese. - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.