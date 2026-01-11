Per la Pianese a Carpi un pari che vale il settimo risultato utile consecutivo
La Pianese ottiene un pareggio a Carpi, confermando il settimo risultato utile consecutivo. La partita si conclude 1-1, con un equilibrio che riflette la solidità del team ospite. La squadra continua a mantenere un buon rendimento, consolidando la propria posizione in classifica e dimostrando continuità nelle prestazioni.
Carpi – Pianese 1-1 CARPI: Sorzi; Zagnoni, Rossini, Panelli; Cecotti, Figoli, Pietra, Casarini, Pitti (13’ st Verza); Stanzani (13’ st Gerbi), Sall. A disposizione: Sccacchetti, Pasin, Lombardi, Tcheuna, Rigo, Rosetti, Toure, Arcopinto, Mahrani, Forte. Allenatore: Cassani. PIANESE: Filippis; Ercolani, Amey, Chesti; Sussi, Simeoni (29’ st Fabrizi), Proietto, Martey (39’ st Peli); Bertini M., Tirelli (29’ st Sodero); Bellini. A disposizione: Bertini T., Reali, Balde, Puletto, Chiavarino, Bigiarini, Nicastro, Xhani. Allenatore: Birindelli. ARBITRO: Acquafredda di Molfetta (Li Vigni – Scipione) RET: 18’ st Panelli, 42’ st Sodero NOTE: Ammoniti Bellini, Figoli, Casarini, Gerbi CARPI – Settimo risultato utile consecutivo per la Pianese, che esce dal Cabassi di Carpi con un pareggio dal sapore dolce amaro dopo una prestazione di grande personalità. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
