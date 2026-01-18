Per la finale di Coppa d'Africa succede di tutto tra assalto alla stazione e accuse di spionaggio

La finale di Coppa d'Africa 2026 è stata accompagnata da tensioni e polemiche tra Senegal e Marocco, paese ospitante e rivale nella partita decisiva. La protesta formale del Senegal e i recenti episodi di assalto e accuse di spionaggio hanno caratterizzato un contesto complesso, evidenziando le tensioni che si sono accumulate prima dell'importante appuntamento sportivo.

