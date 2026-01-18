Per la finale di Coppa d'Africa succede di tutto tra assalto alla stazione e accuse di spionaggio
La finale di Coppa d'Africa 2026 è stata accompagnata da tensioni e polemiche tra Senegal e Marocco, paese ospitante e rivale nella partita decisiva. La protesta formale del Senegal e i recenti episodi di assalto e accuse di spionaggio hanno caratterizzato un contesto complesso, evidenziando le tensioni che si sono accumulate prima dell'importante appuntamento sportivo.
Polemiche feroci alla vigilia della finale di Coppa d'Africa 2026. Il Senegal ha protestato in modo formale contro il Marocco, paese organizzatore e avversario per il titolo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Il Senegal infiamma la coppa d’Africa alla vigilia della finale: “Il Marocco ci danneggia su tutto: alberghi, logistica, allenamenti”
A poche ore dalla finale della Coppa d’Africa tra Senegal e Marocco, emergono tensioni tra le parti. La Federazione senegalese ha espresso preoccupazioni riguardo a condizioni di alberghi, logistica e allenamenti, accusando il paese ospitante di aver creato difficoltà che potrebbero influenzare la preparazione della squadra. La situazione evidenzia le tensioni in un torneo che, nonostante l’entusiasmo, è segnato da problematiche extra sul campo.
Leggi anche: Il regolamento “fai da te” in Coppa d’Africa, l’arbitro va in confusione e sbaglia tutto
Africa Rivista. . Domenica 18 gennaio ore 20 non perdere il gran finale della Coppa d’Africa - Marocco e Senegal - al C.I.Q - Centro Internazionale di Quartiere (Via Fabio Massimo, 19 Milano). Potrai assistere al match trasmesso da @sportitalia.tv con tanti ami - facebook.com facebook
Il #Marocco vola in finale🇲🇦 Il Marocco, padrone di casa, raggiunge il #Senegal in finale di Coppa d’Africa: decisiva la parata di #Bounou su Onyemaechi e il rigore segnato da En-Nesyri. x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.