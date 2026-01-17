Il Senegal infiamma la coppa d’Africa alla vigilia della finale | Il Marocco ci danneggia su tutto | alberghi logistica allenamenti

A poche ore dalla finale della Coppa d’Africa tra Senegal e Marocco, emergono tensioni tra le parti. La Federazione senegalese ha espresso preoccupazioni riguardo a condizioni di alberghi, logistica e allenamenti, accusando il paese ospitante di aver creato difficoltà che potrebbero influenzare la preparazione della squadra. La situazione evidenzia le tensioni in un torneo che, nonostante l’entusiasmo, è segnato da problematiche extra sul campo.

La Coppa d'Africa è sotto attacco. A poco più di 24 ore dalla finale della Coppa d'Africa tra Senegal e Marocco, paese ospitante, la Federazione calcistica senegalese (Fsf) ha pubblicato un lungo comunicato per esprimere le sue "preoccupazioni" e "profonde preoccupazioni" a margine della partita in programma domenica sera a Rabat (ore 20:00). In una nota ufficiale dai toni durissimi, la Federazione ha messo nero su bianco una serie di criticità riscontrate nella preparazione della gara decisiva. Ne scrive As Il primo punto riguarda sicurezza e accoglienza. "La Fsf denuncia la palese assenza di adeguate misure di sicurezza all'arrivo della nostra squadra alla stazione ferroviaria di Rabat.

