Schifani | Mandato bis? Decidono la coalizione e i cittadini la Sicilia sta vivendo un momento magico

"Da quando mi sono insediato non c'è mai stato un incontro con i giornalisti in cui non mi si chiedeva dello Schifani Bis, come se il tema della stampa sia principalmente questo. Io lavoro, ritengo con un programma serio e concreto: se è serio e concreto saranno i cittadini a spiegarlo o se.

È incredibile come un deputato nazionale della stessa maggioranza di SCHIFANI prenda una posizione così netta, ed è altrettanto incredibile il silenzio del presidente Schifani.… c’è una faida è vero, ma comunque è un fatto una presa di posizione così netta Vai su Facebook

Schifani fiume in piena all'attivazione della linea ferroviaria. Dalla Manovra al suo "bis", c'è spazio pure per la Sac: «Serve governance stabile» - Messina di Rfi è l'occasione, per il presidente della Regione, per rispondere alle domande dei cronisti ... Secondo lasicilia.it