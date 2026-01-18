Pattinaggio di figura | è sempre poesia! Guignard-Fabbri d’argento agli Europei battuti Fear-Gibson

Il pattinaggio di figura rappresenta un’arte che unisce eleganza e tecnica. A Sheffield, Charléne Guignard e Marco Fabbri hanno conquistato l’argento ai Campionati Europei 2026, aggiungendo un altro prestigioso risultato alla loro carriera. La coppia italiana conferma la propria costanza e talento, battendo i favoriti Fear e Gibson. Un traguardo che testimonia l’impegno e la passione nel mondo dello sport e dello spettacolo sul ghiaccio.

E’ sempre una poesia, è sempre medaglia quando si parla di Charléne Guignard e Marco Fabbri. La coppia di danza azzurra ha ottenuto il sesto metallo continentale della carriera, conquistando l’argento ai Campionati Europei 2026 di pattinaggio di figura, competizione andata in scena sul ghiaccio di Sheffiled, nel Regno Unito. Miglior prestazione stagionale per gli azzurri che, nella fossa dei leoni del (rispettosissimo) pubblico britannico, hanno finalmente riportato le gerarchie primigenie del quadriennio, battendo come giusto che sia i padroni di casa Lilah Fear-Lewis Gibson. I due meravigliosi pattinatori allenati da Barbara Fusar Poli hanno incantato l’Utilita Arena sulle emozionali e ariose note di “ Diamanti ”, realizzando ottimi elementi tecnici e pennellando con le lame difficoltà ben confezionate e di grande qualità. 🔗 Leggi su Oasport.it Leggi anche: Pattinaggio di figura, Guignard-Fabbri preparano una gara tesa agli Europei: è lotta con Fear-Gibson Leggi anche: Pattinaggio di figura: Guignard-Fabbri in scia di Fear-Gibson agli Europei. Fournier Beaudry-Cizeron leader © Oasport.it - Pattinaggio di figura: è sempre poesia! Guignard-Fabbri d’argento agli Europei, battuti Fear-Gibson La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Pattinaggio di figura: è sempre poesia! Guignard-Fabbri d’argento agli Europei, battuti Fear-Gibson - E’ sempre una poesia, è sempre medaglia quando si parla di Charléne Guignard e Marco Fabbri. oasport.it

Otto anni dopo Carolina Kostner, un'italiana torna sul podio dei Campionai europei di pattinaggio di figura: merito della 23enne trentina splendida protagonista nella rassegna continentale di Sheffield - facebook.com facebook

Lara Naki Gutmann bronzo agli Europei di pattinaggio sul ghiaccio di figura x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.