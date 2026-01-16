Pattinaggio di figura | Guignard-Fabbri in scia di Fear-Gibson agli Europei Fournier Beaudry-Cizeron leader

Durante i Campionati Europei di pattinaggio artistico a Sheffield, Charléne Guignard e Marco Fabbri si sono classificati terzi nella rhythm dance, segnando un risultato di rilievo. La competizione, in corso presso l’Utilita Arena, vede anche i leader Fournier Beaudry-Cizeron e gli altri protagonisti in una fase decisiva della stagione. Questo evento rappresenta un momento importante per il pattinaggio di figura europeo, con atleti che confermano il loro livello e ambizioni.

Segnali di grande rilievo. Charléne Guignard e Marco Fabbri si sono piazzati al terzo posto in occasione della rhythm dance valida per i Campionati Europei 2026 di pattinaggio artistico, rassegna in fase di svolgimento presso l’Utilita Arena di Sheffield, nel Regno Unito. Scatto in avanti importante per gli azzurri, autori di una prova solida utile a tallonare i padroni di casa Lilah Fear-Lewis Gibson, secondi e avanti di appena novanta centesimi, complice anche una certa generosità sicuramente non inedita. I veterani seguiti da Barbara Fusar Poli, reduci da un autunno caratterizzato da molteplici giudizi sfavorevoli, si sono resi artefici della rhythm dance migliore di questa stagione, confezionando alcuni elementi con un grado di esecuzione elevato, vedi la conclusiva difficoltà coreografica, valutata con un plebiscito di +4, così come la serie di passi sulla midline (livello 3) e il pattern (livello 3). 🔗 Leggi su Oasport.it

