Morto in casa da un mese ma nessuno se ne accorge | trovato corpo mummificato di un 46enne a Noto

Dramma della solitudine a Noto (Siracusa), dove un uomo di 46 anni è stato trovato morto in casa. Il decesso risalirebbe a circa un mese fa ma nessuno si sarebbe accorto della situazione. Il cadavere mummificato è stato rinvenuto all'interno dell'abitazione dai Vigili del Fuoco. Ad avvertirli sarebbe stato un passante, insospettito dal forte odore di putrefazione.