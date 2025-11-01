Morto in casa da un mese ma nessuno se ne accorge | trovato corpo mummificato di un 46enne a Noto

Fanpage.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dramma della solitudine a Noto (Siracusa), dove un uomo di 46 anni è stato trovato morto in casa. Il decesso risalirebbe a circa un mese fa ma nessuno si sarebbe accorto della situazione. Il cadavere mummificato è stato rinvenuto all'interno dell'abitazione dai Vigili del Fuoco. Ad avvertirli sarebbe stato un passante, insospettito dal forte odore di putrefazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

