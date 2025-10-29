Svolta nell' omicidio di Roberto Berti arrestata la moglie

Svolta nel giallo di Castel D’Aiano. Leda Stupazzoni, 81 anni, è finita agli arresti domiciliari con l’accusa di aver ucciso il marito, un anno dopo che Roberto Berti è stato trovato morto nel cortile della loro casa nella frazione di Razora. Anche Berti aveva 81 anni e il 23 novembre 2024 il suo. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Abbandonata davanti al pronto soccorso con tre proiettili in corpo, svolta nell'omicidio di Dolores Dori: si è costituito il presunto assassino - Svolta decisiva nelle indagini per l'omicidio di Dolores Dori, morta lo scorso 2 ottobre (QUI ARTICOLO) in seguito ad uno scontro a fuoco nel campo nomadi di Lonato: si è costituito ai carabin ... Si legge su ildolomiti.it

Roberto Berti morto massacrato con 40 colpi di coccio nel Bolognese, la moglie arrestata un anno dopo - La donna, Leda Stupazzoni, di 81 anni si trova ora ai domiciliari. msn.com scrive

Uccisa e abbandonata in ospedale: arrestato il consuocero, si è costituito - Il 50enne Roberto Held, ricercato da settimane per l'omicidio di Dolores Dori, si è consegnato spontaneamente ai carabinieri di Brescia ed è stato trasferito in carcere ... Riporta today.it