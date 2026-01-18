Parma-Genoa, valida per la 21ª giornata di campionato, si disputa oggi alle 12:30 allo stadio Tardini. La partita rappresenta un momento importante per entrambe le squadre nella lotta per la salvezza. Ecco le opzioni disponibili per seguire l'incontro in streaming gratis e in modo legale.

Alle 12:30 di oggi, allo stadio Tardini di Parma, Parma e Genoa si affrontano nella 21ª giornata di campionato in una partita che incide direttamente sulla corsa salvezza. I rossoblù liguri arrivano con una classifica che fa meno paura dopo l’ultima vittoria, mentre i gialloblù cercano punti pesanti davanti al proprio pubblico per tenere il passo nella zona calda. Un Genoa senza curva, ma con fiducia rinnovata. Il Genoa scenderà in campo senza il sostegno dei propri tifosi, assenti per la terza trasferta consecutiva vietata. Il legame con la squadra, però, si è fatto sentire ugualmente: alla partenza per l’Emilia, il pullman è stato accompagnato dal centro sportivo fino al casello tra cori e fumogeni, segnale di un ambiente che, dopo il successo sul Cagliari, ha ritrovato serenità e fiducia. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Parma-Genoa: dove vederla in streaming gratis

Parma-Genoa, dove vederla in tv e streaming gratis

Per la 21ª giornata di Serie A, Parma e Genoa si affrontano allo Stadio Ennio Tardini alle 12:30. La partita rappresenta un importante confronto nella zona centrale della classifica. Di seguito, le opzioni per seguire l'incontro in tv e streaming gratis, garantendo un'ampia accessibilità per gli appassionati.

Milan-Genoa: dove vederla in streaming gratis

Milan-Genoa è l'ultimo incontro del girone d’andata al San Siro, un match importante per la posizione in classifica. Pur non essendo una partita di grande richiamo, rappresenta un’occasione per analizzare lo stato di forma delle squadre. Ecco come seguire l’evento in streaming gratis, con informazioni utili e aggiornamenti sulla disponibilità.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Milan-Verona 3-0: gol e highlights | Serie A

#Calcio #SerieA La Juve perde a Cagliari 1-0. L'Inter invece allunga vincendo 1-0 a Udine. Intanto il Napoli non molla e batte il Sassuolo, in attesa di #MilanLecce questa sera. Le altre partite di oggi: Parma-Genoa, Bologna-Fiorentina e Torino-Roma Foto A x.com

Parma-Genoa: Grifone all'assalto dei Ducali MATCHDAY - facebook.com facebook