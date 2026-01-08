Milan-Genoa è l'ultimo incontro del girone d’andata al San Siro, un match importante per la posizione in classifica. Pur non essendo una partita di grande richiamo, rappresenta un’occasione per analizzare lo stato di forma delle squadre. Ecco come seguire l’evento in streaming gratis, con informazioni utili e aggiornamenti sulla disponibilità.

San Siro chiude il girone d’andata con una partita che, pur senza riflettori da big match, pesa eccome sulla classifica. Milan-Genoa è l’ultimo atto prima della linea di metà campionato e arriva in un momento in cui entrambe hanno bisogno di conferme: i rossoneri per restare agganciati al vertice, il Grifone per fermare una frenata che rischia di diventare strutturale. Orario, stadio e arbitro del match. Si gioca giovedì 8 gennaio alle ore 20:45 allo Stadio San Siro. La direzione di gara è stata affidata a Maurizio Mariani, della sezione di Aprilia. Ad assisterlo ci saranno Bindoni e Moro, con Turrini quarto uomo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Milan-Genoa: dove vederla in streaming gratis

Leggi anche: Genoa-Inter streaming gratis: dove vederla in diretta tv

Leggi anche: Dove vedere Milan-Genoa in diretta streaming gratis

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Dove vedere Milan-Genoa in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Milan-Genoa, Sky, Dazn o NOW? Dove vederla in streaming e in tv; Milan-Genoa, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni; Milan-Genoa: probabili formazioni, orario, dove vederla (tv e streaming), arbitro e classifica.

Milan-Genoa: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale - Sarà possibile assistere all'evento in streaming sulla piattaforma Dazn e in pay tv ... tuttosport.com