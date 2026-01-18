Parma-Genoa 0-0 pareggio senza emozioni nello scontro salvezza del Tardini

Da feedpress.me 18 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il match tra Parma e Genoa si conclude con un pareggio a zero, in una partita caratterizzata da poche emozioni e poca incisività offensiva. Le due squadre, impegnate nella lotta per la salvezza, offrono un confronto equilibrato senza grandi occasioni da rete. La sfida si svolge al Tardini, evidenziando le difficoltà di entrambe le formazioni nel trovare la vittoria in un incontro sostanzialmente equilibrato.

PARMA (4-3-3): Corvi 6.5; Delprato 6.5, Circati 6, Valenti 6.5, Valeri 6; Bernabé 6.5 (31'st Sorensen 6), Keita 6, Estevez 6; Oristanio 5.5 (37'st Cremaschi sv), Pellegrino 5 (31'st Djuric 5.5), Ondrejka 5 (1' st Britschgi 6).In panchina: Rinaldi, Casentini, Benedyczak, Lovik, Ordonez, Cutrone, Troilo.Allenatore: Cuesta 6. GENOA (3-5-2): Leali 6; Marcandalli 6, Ostigard 6.5, Vasquez 6.5; Sabelli 6.5 (32'st Masini 6), Malinovskyi 6 (28'st Messias 5.5), Frendrup 6.5, Ellertsson 6, Martin 6; Vitinha 5 (28'st Ekhator 5.5), Colombo 5.5 (44'st Nuredini sv).In panchina: Lysionok, Sommariva, Thorsby, Onana, Cuenca, Otoa, Fini, Cornet, Venturino. 🔗 Leggi su Feedpress.me

parma genoa 0 0 pareggio senza emozioni nello scontro salvezza del tardini

© Feedpress.me - Parma-Genoa 0-0, pareggio senza emozioni nello scontro salvezza del Tardini

Leggi anche: Parma corsaro nello scontro salvezza: Fiorentina ko al Tardini

Poche emozioni al Tardini, pari senza reti tra Parma e Genoa
Parma e Genoa si affrontano in un match equilibrato senza reti, mantenendo il risultato invariato fino al termine. Le occasioni sono poche e il gioco si svolge in modo equilibrato, portando a un pareggio che soddisfa entrambe le squadre. Nel finale, il gol di Corvi risulta decisivo per il Genoa, mentre Cuesta e De Rossi si distinguono per le prestazioni individuali. Un punto a testa che riflette l’equilibrio tra le due compagini.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.