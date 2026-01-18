parma genoa 0 0 pareggio senza emozioni nello scontro salvezza del tardini

Il match tra Parma e Genoa si conclude con un pareggio a zero, in una partita caratterizzata da poche emozioni e poca incisività offensiva. Le due squadre, impegnate nella lotta per la salvezza, offrono un confronto equilibrato senza grandi occasioni da rete. La sfida si svolge al Tardini, evidenziando le difficoltà di entrambe le formazioni nel trovare la vittoria in un incontro sostanzialmente equilibrato.

PARMA (4-3-3): Corvi 6.5; Delprato 6.5, Circati 6, Valenti 6.5, Valeri 6; Bernabé 6.5 (31'st Sorensen 6), Keita 6, Estevez 6; Oristanio 5.5 (37'st Cremaschi sv), Pellegrino 5 (31'st Djuric 5.5), Ondrejka 5 (1' st Britschgi 6).In panchina: Rinaldi, Casentini, Benedyczak, Lovik, Ordonez, Cutrone, Troilo.Allenatore: Cuesta 6. GENOA (3-5-2): Leali 6; Marcandalli 6, Ostigard 6.5, Vasquez 6.5; Sabelli 6.5 (32'st Masini 6), Malinovskyi 6 (28'st Messias 5.5), Frendrup 6.5, Ellertsson 6, Martin 6; Vitinha 5 (28'st Ekhator 5.5), Colombo 5.5 (44'st Nuredini sv).In panchina: Lysionok, Sommariva, Thorsby, Onana, Cuenca, Otoa, Fini, Cornet, Venturino. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Parma e Genoa si affrontano in un match equilibrato senza reti, mantenendo il risultato invariato fino al termine. Le occasioni sono poche e il gioco si svolge in modo equilibrato, portando a un pareggio che soddisfa entrambe le squadre. Nel finale, il gol di Corvi risulta decisivo per il Genoa, mentre Cuesta e De Rossi si distinguono per le prestazioni individuali. Un punto a testa che riflette l’equilibrio tra le due compagini.

