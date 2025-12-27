Parma corsaro nello scontro salvezza | Fiorentina ko al Tardini
Decide Sorensen: i ducali tornano a vincere, viola di nuovo in crisi profonda Al Tardini il Parma ritrova ossigeno e fiducia, imponendosi 1-0 nello scontro diretto per la salvezza contro la Fiorentina. Una vittoria pesantissima per la squadra guidata da Cuesta, che si lascia alle spalle settimane difficili e muove finalmente la classifica. Per i . 🔗 Leggi su Sportface.it
Festa #Genoa in rimonta sul #Verona, #Zanetti sempre più nei guai. Udinese corsaro a Parma (2-0) x.com
