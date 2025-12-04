Tatiana Tramacere si cerca il corpo | Dragos l' ultimo ad averla vista ora in caserma Il fratello Vladimir in lacrime esplode la rabbia dei cittadini

Tragico epilogo per la scomparsa di Tatiana Tramacere, 27enne di Nardò: si cerca il corpo della giovane, come riporta il Quotidiano di Puglia, in Contrada Fumo Nero, in agro di. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Tatiana Tramacere, si cerca il corpo: Dragos, l'ultimo ad averla vista, ora in caserma. Il fratello Vladimir in lacrime, esplode la rabbia dei cittadini

Ancora nessuna traccia di Tatiana Tramacere, la studentessa di 27 anni scomparsa da Nardò lo scorso 24 novembre. Le forze dell'ordine continuano a cercarla in Puglia e in particolare sul territorio della provincia di Lecce, nonostante le operazioni siano rese

#tatiana tramacere scomparsa, la madre accusa l'amico: «Alessandro era ossessionato». Si indaga per istigazione al suicidio

Tatiana Tramacere morta, trovato il corpo. Carabinieri a casa di Dragos, l'ultimo a vederla - Sarebbe stato ritrovato in questi minuti in Contrada Fumo Nero a Galatone il corpo di Tatiana Tramacere, la 27enne scomparsa da Nardò il 24 novembre scorso. ilmessaggero.it scrive

Scomparsa Tatiana Tramacere, ricerche serrate per trovare il corpo: fermato l’amico Dragos - I Carabinieri concentrano le indagini sull’ultimo che ha visto la giovane scomparsa Tatiana Tramacere, mentre a Galatone proseguono le ricerche del corpo. Da notizie.it

Tatiana Tramacere: svolta nelle indagini, fermato l’amico Dragos - La vicenda di Tatiana Tramacere, 27 anni, scomparsa nel pomeriggio del 24 novembre dopo essere uscita di casa a Nardò dicendo alla madre che doveva ... Come scrive ilsipontino.net

Tatiana Tramacere è morta: cadavere trovato nelle campagne tra Nardò e Galatone. Fermato l’amico - Tatiana Tramacere, 27 anni, è stata trovata morta nelle campagne tra Nardò e Galatone. Secondo fanpage.it

La scomparsa di Tatiana Tramacere, l'appello del fratello della 27enne - Cresce la preoccupazione per le sorti di Tatiana Tramacere, la ragazza di 27 anni di Nardò, scomparsa dalla sua abitazione nel pomeriggio di lunedì 24 novembre scorso. Come scrive ilmattino.it

Tatiana Tramacere scomparsa, le tracce dalle telecamere da casa al parco. Il fratello: «Non conosciamo Dragos» - Tatiana Tramacere è ormai scomparsa da 11 giorni. Si legge su msn.com