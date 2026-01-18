Paolini tutto facile all’esordio degli Australian Open | Sasnovich battuta
Jasmine Paolini si è qualificata agevolmente per il secondo turno degli Australian Open, superando la russa Aljaksandra Sasnovich nel primo incontro del torneo a Melbourne. La tennista italiana ha mostrato solidità e determinazione, assicurandosi un inizio positivo nella competizione di singolare femminile. Con questa vittoria, Paolini prosegue la sua avventura nello Slam australiano, con l’obiettivo di affrontare le sfide successive con fiducia.
(Adnkronos) –Tutto facile per Jasmine Paolini al primo turno degli Australian Open. Oggi, domenica 18 gennaio, la tennista azzurra ha superato la russa Aljaksandra Sasnovich nel primo turno dello Slam di Melbourne. Paolini si è imposta in due set con il risultato di 6-1, 6-2 in appena un’ora e dieci minuti dominando il match di fin dal primo game e piazzando un game dopo l’altro, senza concedere mai all’avversaria la possibilità di entrare in partita. Paolini, reduce dal trionfo con l’Italia in Billie Jean King Cup ma anche dall’eliminazione nella fase a gironi delle Wta Finals di Riad, riesce così a iniziare la stagione con una vittoria, che le permette di volare al secondo turno degli Australian Open. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Leggi anche: LIVE Paolini-Sasnovich 6-1, 0-1, Australian Open 2026 in DIRETTA: tutto facile per l’azzurra nel 1° set
