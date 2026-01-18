Paolini tutto facile all’esordio degli Australian Open | Sasnovich battuta

Jasmine Paolini si è qualificata agevolmente per il secondo turno degli Australian Open, superando la russa Aljaksandra Sasnovich nel primo incontro del torneo a Melbourne. La tennista italiana ha mostrato solidità e determinazione, assicurandosi un inizio positivo nella competizione di singolare femminile. Con questa vittoria, Paolini prosegue la sua avventura nello Slam australiano, con l’obiettivo di affrontare le sfide successive con fiducia.

(Adnkronos) –Tutto facile per Jasmine Paolini al primo turno degli Australian Open. Oggi, domenica 18 gennaio, la tennista azzurra ha superato la russa Aljaksandra Sasnovich nel primo turno dello Slam di Melbourne. Paolini si è imposta in due set con il risultato di 6-1, 6-2 in appena un’ora e dieci minuti dominando il match di fin dal primo game e piazzando un game dopo l’altro, senza concedere mai all’avversaria la possibilità di entrare in partita. Paolini, reduce dal trionfo con l’Italia in Billie Jean King Cup ma anche dall’eliminazione nella fase a gironi delle Wta Finals di Riad, riesce così a iniziare la stagione con una vittoria, che le permette di volare al secondo turno degli Australian Open. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Paolini, tutto facile all’esordio degli Australian Open: Sasnovich battuta Leggi anche: LIVE Paolini-Sasnovich 6-1, 0-1, Australian Open 2026 in DIRETTA: tutto facile per l’azzurra nel 1° set Leggi anche: LIVE Paolini-Sasnovich 6-1, Australian Open 2026 in DIRETTA: tutto facile per l’azzurra nel 1° set Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Paolini, tutto facile: è al terzo turno a Pechino, battuta la Sevastova - Dopo il trionfo bis in BJK Cup con la Nazionale, Jasmine Paolini ricomincia il suo cammino nel circutio Wta con un esordio perfetto nel 1000 di Pechino. tuttosport.com Jasmine Paolini e tutto l'orgoglio di essere stata una tedofora per le Olimpiadi di MilanoCortina In occasione dell'esibizione contro Rybakina, Jasmine ha raccontato quanto poter portare la fiamma olimpica sia stato emozionante #Tennis #AusOpen # x.com DI PAOLA Di Paola è diffuso in tutto il centro sud, particolarmente in Sicilia, potrebbe trattarsi di un soprannome portato dal capostipite che fosse stato originario di toponimi come Paola o Paola Marina (CS), Paolini (TP), Paolisi (BN), Colle di Paolo nel teatino, - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.