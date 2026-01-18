LIVE Paolini-Sasnovich 6-1 Australian Open 2026 in DIRETTA | tutto facile per l’azzurra nel 1° set

Segui in tempo reale l'incontro tra Paolini e Sasnovich agli Australian Open 2026. La nostra diretta ti aggiorna sui punti salienti, con risultati e dettagli del primo set, concluso con un 6-1 per l'italiana. Restate con noi per tutte le novità dell'incontro e aggiornamenti costanti sull'evento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-1 Gioco e primo set Paolini: Sasnovich stecca lo smash, dopo due ottime accelerazioni di rovescio. 40-0 In rete la risposta di dritto di Sasnovich. 30-0 Ancora un servizio vincente, questa volta ad uscire. 15-0 Prima al centro vincente. 5-1 Gioco Sasnovich: buona volee lungolinea della bielorussa che aveva attaccato in controtempo. 40-15 Ottima prima della bielorussa. 30-15 Sasnovich accelera con il rovescio in avanzamento. 15-15 Lunga la risposta di Paolini 0-15 Corto l'attacco di Sasnovich, Paolini passa con il rovescio incrociato 5-0 Gioco Paolini: splendido dritto in contro balzo dell'italiana con il colpo in uscita dal servizio.

