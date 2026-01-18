LIVE Paolini-Sasnovich 6-1 0-1 Australian Open 2026 in DIRETTA | tutto facile per l’azzurra nel 1° set

Segui la diretta dell'incontro tra Paolini e Sasnovich agli Australian Open 2026. Dopo un primo set dominato dall'azzurra, il secondo è iniziato con Sasnovich al servizio. Rimani aggiornato sul punteggio e sui momenti salienti dell'incontro in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Sulla riga la volee alta della bielorussa, che non ha colpito bene ed ha rischiato di sbagliare a campo aperto. 0-15 Errore di rovescio per Sasnovich. 1-1 Gioco Paolini: servizio e dritto dell’azzurra che rimonta con autorità da 0-30 40-30 ACEEEEEEEEEEEEEEEE 30-30 Decolla il back di Sasnovich con la palla che atterra abbondantemente oltre la riga di fondo campo. 15-30 Seconda carica al centro per Paolini che poi lavora con margine il rovescio. Sbaglia in rete Sasnovich. Seconda 0-30 Bruttissima volee di rovescio di Paolini, che vanifica un buon attacco di rovescio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Sasnovich 6-1, 0-1, Australian Open 2026 in DIRETTA: tutto facile per l’azzurra nel 1° set Leggi anche: LIVE Paolini-Sasnovich 6-1, Australian Open 2026 in DIRETTA: tutto facile per l’azzurra nel 1° set Leggi anche: LIVE Paolini-Sasnovich 3-0, Australian Open 2026 in DIRETTA: break in apertura per l’azzurra Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. LIVE Paolini-Sashnovich, Australian Open 2026 in DIRETTA: esordio tutt’altro che agevole nella notte; LIVE Paolini-Sasnovich 0-0, Australian Open 2026 in DIRETTA: entrano in campo le giocatrici; Quando gioca Jasmine Paolini contro Aliaksandra Sasnovic al primo turno dell'Australian Open 2026? Programma, data, orario e dove vederla in tv; Paolini-Sasnovich: orario, precedenti e dove vederla in tv. LIVE Paolini-Sasnovich, Australian Open 2026 in DIRETTA: l’azzurra apre il programma sulla Rod Laver Arena - 34 Il miglior risultato di Paolini agli Australian Open è il quarto ... oasport.it Paolini-Sasnovich: orario, precedenti e dove vederla in tv - Nella notte italiana tra oggi, sabato 17 gennaio, e domani, domenica 18, la tennista azzurra sfida la russa Aljaksandra Sasnovich - reggiotv.it

Australian Open, oggi Cobolli-Fery e Paolini-Sasnovich - Diretta - A esordire nella prima giornata del primo Slam della stagione Flavio Cobolli e Jasmine Paolini - msn.com

AUSOPEN26: Gli azzurri in campo •ORE 1:00 Cobolli vs Fery Eurosport, HBO Max, discovery+ •ORE 1:30 Paolini vs Sasnovich Eurosport, HBO Max, discovery+ Forza ragazzi FITPtennis #fblifestyle #AUSOPEN26 #Paolini #Cobolli - facebook.com facebook

#Paolini- #Sasnovich Jasmine affronta domenica 18 gennaio all'1 ora italiana. la russa nel primo turno degli #AustralianOpen2026 La sfida sarà visibile in diretta sui canali Eurosport, anche Dazn, TimVision e Prime Video Channels, oltre che da Discovery+ e x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.