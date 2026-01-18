LIVE Sci alpino SuperG Tarvisio 2026 in DIRETTA | Aicher sorprende Vonn Goggia paga un abisso sul piano

Segui in tempo reale la gara di Sci alpino SuperG a Tarvisio 2026. Aggiornamenti costanti sui risultati, con le prestazioni dei principali atleti e le eventuali sorprese. Resta informato sulle dinamiche della competizione e sulle classifiche aggiornate, per vivere ogni momento della prova con chiarezza e precisione.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM MASCHILE DI WENGEN ALLE 10.00 E ALLE 13.00 I PETTORALI DI PARTENZA 11.47 Ledecka si prende il podio: terza a 94 centesimi. Quando sente profumo di Olimpiadi, si trasforma.Sin qui la sua stagione era stata molto negativa. 11.46 Ripresa la gara con la ceca Ester Ledecka, campionessa olimpica del 2018. 11.44 Gara interrotta dopo la caduta di Robinson. 11.42 Si rialza subito Robinson: si è staccato solo lo sci sinistro, non il destro. Comunque le è andata bene. 11.42 Brutta caduta nel finale per Alice Robinson. Mani nei capelli per Sofia Goggia al traguardo.

Segui in tempo reale la discesa di St. Moritz 2025, con una Goggia tornata protagonista e Aicher sorprendente Vonn. Aggiorna la diretta per non perdere gli sviluppi della competizione e tutti i momenti salienti della giornata di sci alpino. LIVE Sci alpino, Discesa St. Moritz 2025 in DIRETTA: Goggia incrocia le dita per il podio, Aicher sorprende Vonn

Segui in tempo reale la discesa di St. Moritz 2025 di sci alpino, con Goggia che spera nel podio e Aicher che sorprende Vonn. Restate aggiornati per tutte le emozioni della competizione e i dettagli sui pettorali di partenza, mentre alle 9 si disputa anche il gigante maschile di Val d'Isère. Il bresciano, all'indomani del trionfo in SuperG, chiude terzo nella tappa di Coppa del mondo di Wengen, preceduto solo da Odermatt e Kriechmayr. Per l'alpino di Fénis, 23esima piazza e punti preziosi.

