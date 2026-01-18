Umberto Orsini e Franco Branciaroli, due figure di rilievo del teatro italiano, sono protagonisti della commedia “I ragazzi irresistibili” di Neil Simon. Lo spettacolo, tradotto da Masolino D’Amico, sarà in scena al teatro Masini di Faenza da domani fino al 21 gennaio, alle ore 21. Un’occasione per apprezzare la loro esperienza e il talento in un contesto teatrale di qualità.

Due assoluti protagonisti delle scene nazionali, Umberto Orsini e Franco Branciaroli, arrivano al teatro Masini di Faenza, da domani a mercoledì 21 gennaio alle ore 21, con la commedia ’ I ragazzi irresistibili ’ di Neil Simon, nella traduzione di Masolino D’Amico. Diretti da Massimo Popolizio, i due grandi interpreti saranno affiancati da Flavio Francucci, Sara Zoia, Giorgio Sales ed Emanuela Saccardi. Gli interpreti della commedia incontreranno il pubblico al Ridotto del Teatro Masini, martedì 20 gennaio alle ore 18. L’ingresso all’Incontro è gratuito fino a esaurimento posti. I protagonisti della commedia di Neil Simon, giustamente giudicato uno dei maggiori scrittori americani degli ultimi cinquant’anni, sono due anziani attori di varietà che hanno lavorato in coppia dando vita ad un duo diventato famoso come ’I ragazzi irresistibili’ e che, dopo essersi separati per insanabili incomprensioni, sono chiamati a riunirsi, undici anni dopo, in occasione di una trasmissione televisiva che li vuole insieme, per una sola sera, per celebrare la storia del glorioso varietà americano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Orsini e Branciaroli, una vita sul palco

