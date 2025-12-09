Branciaroli porta sul palco il Sior Todero Brontolon di Goldoni
Dopo la tournée della scorsa primavera, ritorna per una sola replica nel Circuito Ert Sior Todero Brontolon, produzione del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia. Il regista Paolo Valerio ha affidato a Franco Branciaroli il ruolo del “rustego” del titolo. La commedia di Carlo Goldoni andrà in. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Dal 22 al 24 novembre, gli straordinari Umberto Orsini e Franco Branciaroli tornano insieme sul palco sotto la regia di Massimo Popolizio, portando in scena la celebre commedia di Neil Simon. "I ragazzi irresistibili" narra di due anziani attori di varietà che, do - facebook.com Vai su Facebook
Sior Todero brontolon, lo spettacolo con Franco Branciaroli - Teatro Nazionale Genova (piazza Borgo Pila, 42) è in scena Sior Todero brontolon, di Carlo Goldoni. Si legge su mentelocale.it