Branciaroli porta sul palco il Sior Todero Brontolon di Goldoni

Pordenonetoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la tournée della scorsa primavera, ritorna per una sola replica nel Circuito Ert Sior Todero Brontolon, produzione del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia. Il regista Paolo Valerio ha affidato a Franco Branciaroli il ruolo del “rustego” del titolo. La commedia di Carlo Goldoni andrà in. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

branciaroli porta palco siorSior Todero brontolon, lo spettacolo con Franco Branciaroli - Teatro Nazionale Genova (piazza Borgo Pila, 42) è in scena Sior Todero brontolon, di Carlo Goldoni. Si legge su mentelocale.it

Cerca Video su questo argomento: Branciaroli Porta Palco Sior