Il grande teatro americano al Masini | Orsini e Branciaroli in scena con I ragazzi irresistibili
Al Teatro Masini di Faenza, dal 19 al 21 gennaio, si presenta la commedia
Due grandi attori delle scene nazionali, Umberto Orsini e Franco Branciaroli, arrivano al Teatro Masini di Faenza, da lunedì 19 a mercoledì 21 gennaio, con la commedia I ragazzi irresistibili di Neil Simon, nella traduzione di Masolino D’Amico. Diretti da Massimo Popolizio, i due interpreti. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
