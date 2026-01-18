Ornella senza fine stasera sul NOVE l’evento con Fabio Fazio | ospiti

Stasera sul NOVE, Fabio Fazio e Luciana Littizzetto rendono omaggio a Ornella Vanoni con un evento in diretta. La serata vede la partecipazione di ospiti, musica dal vivo e alcune sorprese, accompagnate da un annuncio speciale legato a Milano. Un’occasione per riscoprire la figura di una delle protagoniste della musica italiana, in un appuntamento che unisce intrattenimento e riconoscimento culturale.

In diretta sul NOVE e su discovery+, Fabio Fazio e Luciana Littizzetto celebrano Ornella Vanoni con grandi ospiti, musica dal vivo, sorprese e un annuncio speciale legato a Milano. Stasera, domenica 18 gennaio 2026, in prima serata e in diretta sul NOVE, e in streaming su discovery+, Fabio Fazio e Luciana Littizzetto tornano protagonisti della televisione con una serata speciale dal titolo Ornella senza fine, un grande evento pensato per celebrare e ricordare Ornella Vanoni e le sue canzoni senza tempo. Una grande serata evento per Ornella Vanoni Lo spettacolo sarà un vero e proprio omaggio corale alla carriera e alla personalità dell'artista, con grandi ospiti, sorprese e incursioni live nei luoghi più cari a Ornella Vanoni. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

‘Ornella senza fine’, stasera 18 gennaio: Fabio Fazio torna con lo speciale su Vanoni

Stasera, domenica 18 gennaio, Fabio Fazio presenta su NOVE e in streaming su discovery+ lo speciale “Ornella senza fine”, dedicato alla figura e alla musica di Ornella Vanoni. L’evento propone un approfondimento sulla carriera dell’iconica cantante, con ospiti e sorprese, offrendo al pubblico un’occasione per ricordare e celebrare il suo contributo alla musica italiana. Un appuntamento che unisce ascolto e riflessione in un’ottica rispettosa e sobria.

Domenica siete tutti invitati a “Ornella Senza Fine”, in onda in prima serata sul Nove con la conduzione di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto e con la presenza di tanti grandi artisti che omaggeranno Ornella Vanoni - facebook.com facebook

ORNELLA SENZA FINE: SVELATI GLI OSPITI Fabio Fazio chiama a raccolta la musica italiana per il tributo a Ornella Vanoni sul Nove. Un cast stellare: dai giganti come Morandi e Mannoia alle nuove generazioni con Mahmood e Annalisa. x.com