Che Tempo Che Fa con Fabio Fazio stasera sul NOVE | anticipazioni puntata e ospiti di domenica 7 dicembre 2025
Domenica 7 dicembre 2025 in diretta sul NOVE, e in streaming su discovery+, torna con una nuova puntata “Che Tempo Che Fa”, il talk show creato e condotto da Fabio Fazio, prodotto da l’OFFicina, società del Gruppo Banijay per Warner Bros. Discovery. La puntata arriva in un periodo di grande tristezza dopo la morte di Ornella Vanoni. Vediamo insieme di seguito quali saranno gli ospiti che si susseguiranno nel salotto di Fabio Fazio a Che Tempo che Fa durante la puntata di stasera. “Che Tempo Che Fa” sul NOVE: ospiti e anticipazioni di stasera, 7 dicembre 2025. Anche in questa edizione di “Che Tempo Che Fa”, a fianco di Fabio Fazio troviamo Luciana Littizzetto con la sua originale, comica e irriverente lettura dei fatti e dei personaggi del nostro presente e Filippa Lagerbäck per introdurre le interviste esclusive a icone ed eccellenze nazionali e internazionali del mondo politico, culturale, scientifico, cinematografico, musicale e sportivo. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
Scopri altri approfondimenti
CHE TEMPO CHE FA: FABIO FAZIO ACCOGLIE MILLY CARLUCCI. TUTTI GLI OSPITI DEL 12 OTTOBRE
Fabio Fazio celebra Ornella Vanoni in Che Tempo che Fa: un tributo emozionante
Fabio Fazio si imbarca sulla Flotilla con Richard Gere alla prima di “Che tempo che fa”: pronti e via contro il governo
Vi ripropongo questa interessante intervista che ho fatto un po' di tempo fa all'artista contemporaneo Fabio Cuffari: buona lettura - facebook.com Vai su Facebook
Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) / Posts Vai su X
Che Tempo che fa, gli ospiti di Fabio Fazio di stasera 7 dicembre - Stasera nuovo appuntamento con ' Che Tempo Che Fa' di Fabio Fazio, con la nuova puntata in diretta tv e streaming oggi 7 dicembre alle 19. Scrive msn.com
Che Tempo Che Fa: da Fazio la vera star di Sandokan e il duo Sara Errani-Jasmine Paolini - Domenica 7 dicembre, Fabio Fazio ospita le due medaglie d’oro olimpiche per raccontare successi, curiosità e la loro amicizia fuori dal campo. Da libero.it
Che Tempo che Fa, ospiti di Fazio, cala i jolly: le due principesse dello sport italiano, una super star di Sandokan e inoltre... Anticipazioni della puntata di domenica 7 dicembre - Fabio Fazio rilancia la sfida degli ascolti tv la domenica sera con una nuova puntata di Che Tempo che fa. Come scrive affaritaliani.it