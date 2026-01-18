Ordine sul Milan | Non si confonda il talento con la fortuna I numeri hanno un senso

Franco Ordine analizza i numeri del Milan dopo la recente vittoria contro il Como, evidenziando l'importanza di distinguere tra talento e fortuna. I dati raccolti offrono una panoramica chiara sull’andamento della squadra, sottolineando come i risultati siano frutto di un lavoro concreto e misurabile. Un’analisi obiettiva che aiuta a comprendere meglio le prestazioni dei rossoneri e a valutare le reali potenzialità della squadra.

"La fortuna si può e si deve invocare al casinò, quando sei al tavolo da poker oppure a quello del chemin de fer, non certo quando sei esponente di uno sport di squadra". Il giornalista Franco Ordine scrive così su 'Il Corriere dello Sport' riguardo le polemiche intorno al Milan dopo la vittoria contro il Como, che per molti è stata frutto solo della fortuna (qui le parole di Allegri a riguardo). Ordine continua: "I numeri allora hanno un senso nel calcio. E se questo derelitto Milan può contare sulla seconda miglior difesa (16 gol incassati di cui soltanto 7 fuori casa) dopo quella del Como poi, qualcosa vuol dire. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan, i numeri contro il sospetto: quando i fatti smontano la parola “fortuna”

Nel percorso del Milan, la parola “fortuna” spesso viene menzionata come spiegazione di risultati inattesi. Tuttavia, analizzando i numeri e i fatti, si può osservare come le prestazioni della squadra siano il frutto di impegno e strategie concrete. Questo articolo approfondisce i dati e le statistiche che smontano l’idea di un destino favorevole, offrendo una visione più obiettiva della stagione dei rossoneri.

