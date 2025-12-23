Ordine sul mercato del Milan | Spesa che può essere pari a zero Se si chiude con Fullkrug e Disasi …
Mercato Milan, il giornalista Franco Ordine ha scritto un interessante pezzo proprio sui possibili arrivi di Fullkrug e Disasi in rossonero. Ecco l'estratto da 'Il Giornale'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Ordine: "Se davvero i rinforzi sono Fullkrug e Disasi sarebbe meglio aprire la discussione sulla consistenza del mercato del Milan" - Nel corso del consueto appuntamento con il suo commento per il quotidiano "Il Giorno", il collega Franco Ordine ha parlato di Milan soffermandosi in modo particolare sul calciomercato ... milannews.it
Milan, un cupo scenario porta al mercato zerospese - Nel frattempo la Juve sta tornando in quota Champions mentre la Roma idem con un centravanti che piaccia a Gasperini ... msn.com
Franco Ordine sul Milan: “Il mercato è da 6. Solo sul finale si è dato ascolto ad Allegri” - Ospite di TMW Radio, durante Maracanã, è stato il giornalista Franco Ordine. tuttomercatoweb.com
Ordine stuzzica: Lo spessore tecnico di Fullkrug e Disasi ricorda quello di Alcaraz e Djalo
L'affondo di Franco Ordine: "Mercato da scenario cupo" Il noto giornalista non le manda a dire e analizza con molta criticità le mosse del Milan su Il Giorno: Spettro "Mercato Zero Spese": Ordine teme che la società stia puntando al risparmio massim - facebook.com facebook
