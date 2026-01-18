Milan i numeri contro il sospetto | quando i fatti smontano la parola fortuna

Nel percorso del Milan, la parola “fortuna” spesso viene menzionata come spiegazione di risultati inattesi. Tuttavia, analizzando i numeri e i fatti, si può osservare come le prestazioni della squadra siano il frutto di impegno e strategie concrete. Questo articolo approfondisce i dati e le statistiche che smontano l’idea di un destino favorevole, offrendo una visione più obiettiva della stagione dei rossoneri.

Nel dibattito che accompagna il cammino del Milan, la parola “fortuna” continua a riaffiorare con una certa insistenza. Ma secondo Franco Ordine, che sul Corriere dello Sport ha firmato un commento dal titolo emblematico “Diamo in numeri”, è proprio l’analisi dei dati a smontare questa lettura, restituendo una fotografia molto più solida del rendimento rossonero. “Ci vuole rispetto”: il punto di partenza. Il ragionamento prende le mosse da una frase ripetuta, quasi all’unisono, dalle due panchine nell’ultima giornata: da una parte Cesc Fàbregas, dall’altra Massimiliano Allegri. «Ci vuole rispetto», hanno detto entrambi, seppure per ragioni diverse. 🔗 Leggi su Milanzone.it

Florenzi e il Milan, parola per parola: Zlatan, lo scudetto e la fine di un ciclo

In questo articolo, analizziamo il rapporto tra Alessandro Florenzi e il Milan, attraverso le sue parole. Non si tratta di un semplice riassunto, ma di un approfondimento che svela le emozioni e le dinamiche interne al team, tra tensioni, gerarchie e il senso di un ciclo che si avvia alla conclusione, con Zlatan e lo scudetto come sfondi. Un racconto autentico, che va oltre le apparenze, per comprendere il vero volto di questa stagione.

Milan, Florenzi: “Ibra fa proprio la differenza. Quando prendeva parola era pesante”

Nell'ultima puntata del podcast BSMT di Gianluca Gazzoli, Alessandro Florenzi ha condiviso le sue impressioni sugli anni trascorsi al Milan. Tra i temi affrontati, l'importanza di Zlatan Ibrahimovic in squadra e il suo ruolo di leader. Florenzi ha evidenziato come Ibra, quando interveniva, avesse un peso notevole, contribuendo a plasmare l’atmosfera e la dinamica del gruppo.

