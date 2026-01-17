Forte maltempo in arrivo la Protezione civile attiva lo stato di preallerta per i sindaci

La Protezione civile ha emesso un preallertamento per condizioni meteorologiche avverse, coinvolgendo i sindaci della Regione Siciliana. La comunicazione, affidata a Salvo Cocina, responsabile regionale, segnala un possibile peggioramento del tempo, richiedendo attenzione e preparazione delle misure di sicurezza. Questa fase di preallerta permette alle autorità locali di adottare le opportune precauzioni per limitare eventuali disagi e rischi per la popolazione.

È stato il capo della protezione civile della Regione Siciliana Salvo Cocina a diramare a tutti i sindaci quello che, tecnicamente, viene definito un preallertamento per condizioni meteo avverse. Il provvedimento scaturisce dalle previsioni meteorologiche a partire dalle prime ore di lunedì 19 gennaio e per la giornata di martedì 20, periodo nel quale è attesa una fase di maltempo di forte intensità. Secondo il quadro previsionale, la perturbazione sarà caratterizzata da venti forti o di burrasca dai quadranti orientali, in particolare Levante e Scirocco, precipitazioni abbondanti e possibili mareggiate di forte intensità Nelle more dell'emissione degli avvisi meteo ufficiali, il Dipartimento di protezione civile della Regione siciliana ha ritenuto necessaria un'allerta preventiva di tutte le strutture operative, finalizzata a garantire un'adeguata preparazione in vista di possibili emergenze legate a severi eventi idrogeologici avversi.

