Omicidio Verzeni Sangare interrompe l' avvocato e lascia l' aula La rabbia del papà di Sharon | Teatrino
Durante l'udienza del processo per l'omicidio di Sharon Verzeni, la tensione è salita quando Sangare ha interrotto l'avvocato e ha lasciato l'aula. Il padre della vittima ha commentato con amarezza, definendo l'episodio un
Colpo di scena durante la nuova udienza nel processo per l'omicidio di Sharon Verzeni, la barista 33enne uccisa nella notte tra il 29 e il 30 luglio del 2024 a Terno d'Isola, nella Bergamasca. L'imputato, Moussa Sangare, ha interrotto l'arringa del suo avvocato e chiesto di lasciare l'aula: " Mi sono già giudicato innocente, non ha senso che stia qui ". " Secondo lui è una specie di teatrino " è stato il commento amaro di Bruno Verzeni, il papà della vittima, raggiunto dai giornalisti all'esterno del tribunale. La sentenza è attesa per il prossimo lunedì. "Non voglio sentire parole contro di me". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
