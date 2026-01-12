Durante l'udienza del processo per l'omicidio di Sharon Verzeni, la tensione è salita quando Sangare ha interrotto l'avvocato e ha lasciato l'aula. Il padre della vittima ha commentato con amarezza, definendo l'episodio un

Colpo di scena durante la nuova udienza nel processo per l'omicidio di Sharon Verzeni, la barista 33enne uccisa nella notte tra il 29 e il 30 luglio del 2024 a Terno d'Isola, nella Bergamasca. L'imputato, Moussa Sangare, ha interrotto l'arringa del suo avvocato e chiesto di lasciare l'aula: " Mi sono già giudicato innocente, non ha senso che stia qui ". " Secondo lui è una specie di teatrino " è stato il commento amaro di Bruno Verzeni, il papà della vittima, raggiunto dai giornalisti all'esterno del tribunale. La sentenza è attesa per il prossimo lunedì. "Non voglio sentire parole contro di me". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Omicidio Verzeni, Sangare interrompe l'avvocato e lascia l'aula. La rabbia del papà di Sharon: "Teatrino"

Leggi anche: Omicidio Sharon Verzeni, processo a Bergamo: Moussa Sangare lascia l’aula: “Parole contro di me”

Leggi anche: Omicidio Sharon Verzeni, Moussa Sangare ritratta in aula: “Non ho ucciso io Sharon”

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Omicidio Sharon: Sangare chiede di lasciare il tribunale 'sono innocente'.

Omicidio Verzeni, Sangare interrompe l'avvocato e lascia l'aula. La rabbia del papà di Sharon: "Teatrino" - L'imputato, italiano di origini maliane, è a processo per aver ucciso la barista 33enne nella notte tra il 29 e il 30 luglio 2024 a Terno d'Isola. ilgiornale.it