Nuova Volkswagen ID CROSS 2026 | come sarà il suv elettrico?
La Volkswagen ID. CROSS 2026 si prepara a rivoluzionare il segmento dei SUV elettrici, evolvendosi dalla versione concept del 2025. Con dimensioni contenute, un’autonomia interessante e soluzioni pratiche, questo modello promette di offrire un’alternativa sostenibile e versatile. Ecco un’anteprima delle caratteristiche principali che definiscono il nuovo SUV elettrico della casa tedesca.
Ecco come sarà – almeno secondo quanto annunciato finora – il Volkswagen ID.Cross (versione di produzione derivata dal concept mostrato nel 2025) Caratteristiche principali — dimensioni, autonomia, praticità. Dimensioni: lunghezza circa 4.161 mm, larghezza 1.839 mm, altezza 1.588 mm, passo 2.601 mm. In pratica è molto vicino, per dimensioni, all’attuale Volkswagen T?Cross.. Spazio e bagagli: bagagliaio grande, circa 450 litri, con un piccolo “frunk” anteriore da 25 litri per carica o piccoli oggetti.. Motore e autonomia: motore elettrico anteriore da 155 kW (? 211 CV), trazione anteriore su piattaforma aggiornata MEB+. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it
Volkswagen ID.Cross: il concept che anticipa la nuova era dei micro SUV elettrici - Cross mostra l’evoluzione della gamma elettrica: un concept concreto, prossimo alla produzione in serie, che prefigura il futuro dei micro SUV urbani. Come scrive msn.com
Nuova Volkswagen ID. Cross 2026 sta arrivando, prime foto spia del B-SUV elettrico - SUV elettrico di Volkswagen nella sua veste definitiva sarà svelato nell'estate 2026; ecco cosa sappiamo ... msn.com scrive
ID Unyx 07: debutto della nuova piattaforma CEA di Volkswagen - facebook.com Vai su Facebook
Nuova Volkswagen T-Roc, come è cambiato il SUV più venduto d’Europa ift.tt/iycCSrM Vai su X