Nuova Volkswagen ID CROSS 2026 | come sarà il suv elettrico?

La Volkswagen ID. CROSS 2026 si prepara a rivoluzionare il segmento dei SUV elettrici, evolvendosi dalla versione concept del 2025. Con dimensioni contenute, un’autonomia interessante e soluzioni pratiche, questo modello promette di offrire un’alternativa sostenibile e versatile. Ecco un’anteprima delle caratteristiche principali che definiscono il nuovo SUV elettrico della casa tedesca.

Ecco come sarà – almeno secondo quanto annunciato finora – il Volkswagen ID.Cross (versione di produzione derivata dal concept mostrato nel 2025) Caratteristiche principali — dimensioni, autonomia, praticità. Dimensioni: lunghezza circa 4.161 mm, larghezza 1.839 mm, altezza 1.588 mm, passo 2.601 mm. In pratica è molto vicino, per dimensioni, all’attuale Volkswagen T?Cross.. Spazio e bagagli: bagagliaio grande, circa 450 litri, con un piccolo “frunk” anteriore da 25 litri per carica o piccoli oggetti.. Motore e autonomia: motore elettrico anteriore da 155 kW (? 211 CV), trazione anteriore su piattaforma aggiornata MEB+. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it