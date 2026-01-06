Nuova Renault Filante 2026 | come sarà il maxi suv francese

La Renault Filante 2026 è il nuovo maxi SUV francese, destinato a conquistare il segmento E. In questa guida, troverai tutte le informazioni aggiornate sul modello, le caratteristiche principali, le versioni disponibili e le tempistiche di lancio. Scopri cosa aspettarsi dalla versione di serie e dal concept, in un’analisi accurata e obiettiva del veicolo.

Ecco tutte le informazioni aggiornate sulla nuova Renault Filante — inclusi modello, caratteristiche, versione di serieconcept e quando arriva: Renault Filante: nuovo crossover E-segment (modello di serie). La Renault Filante non è solo la concept futuristica ammirata finora: diventerà un nuovo modello di serie, ovvero un crossover di fascia alta, parte della strategia globale di Renault. La lunghezza sarà attorno ai 485 cm. Vedremo sotto al cofano motorizzazioni elettrificate con base termica, dotate dei propulsori 1.2 ed 1.8 litri di Renault. Potenze tra 165 ed oltre 300 CV. Che auto sarà. È un crossover di dimensioni medio-grandi (E-segment), quindi pensato per chi vuole più spazio, comfort e tecnologia rispetto ai SUV più piccoli. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Nuova Renault Filante 2026: come sarà il maxi suv francese Leggi anche: Si chiamerà Filante, il crossover audace e carismatico di Renault Leggi anche: Nuova Volkswagen ID. CROSS 2026: come sarà il suv elettrico? Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Renault Filante: manca poco al debutto; Renault Filante, il Suv di lusso per i mercati internazionali; Il nuovo maxi SUV di Renault si chiama Filante, ma è per la Corea; Filante di nome, gigante di fatto: maxi SUV Renault in arrivo. Renault Filante, il Suv di lusso per i mercati internazionali - Renault Filante, il Costruttore francese annuncia l’arrivo di un grande crossover per guidare l’offensiva prodotto al di fuori dei confini europei. motori.quotidiano.net

Renault punta in alto: arriva Filante, design e velocità nel nome - Prodotto in Corea e ispirato ai record di velocità, debutterà il 13 gennaio 2026. affaritaliani.it

Renault Filante riporta la Losanga tra le auto grandi: com’è e a chi si rivolge - Renault Filante è il modello più grande che il costruttore propone in formato suv e verrà lanciato in Corea del Sud. fleetmagazine.com

La Nuova Renault Captur 2026 È UNA BOMBA ASSURDA! ?? Potenza, Comfort e Avventura Totale! ?

Abbiamo avuto in anteprima mondiale un ospite speciale nei nostri saloni: la nuova Renault Twingo E-Tech Electric! Un concentrato di stile, tecnologia e sostenibilità, pronto a rivoluzionare la città. #Autovittani #FiduciaInMovimento #ConcessionariaRe - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.