Augurio di morte | nuova minaccia per la giudice Mariano

Una recente minaccia di morte rivolta al giudice Maria Francesca Mariano del Tribunale di Lecce rappresenta un serio segnale di inquietudine. Questo episodio si inserisce in un contesto di crescente tensione nei confronti delle figure istituzionali nel settore giudiziario, richiedendo attenzione e interventi adeguati per garantire la sicurezza e l’indipendenza dei magistrati.

Nuova inquietante intimidazione ai danni del magistrato del Tribunale di Lecce, Maria Francesca Mariano. Tra Capodanno e l’Epifania, una lettera contenente un esplicito “augurio di morte” è stata recapita direttamente nel suo ufficio, all’interno del Palazzo di Giustizia di viale De Pietro. La missiva, intercettata e immediatamente sequestrata dagli inquirenti per gli accertamenti di rito, riaccende l’allarme sulla sicurezza della giudice, nota per il suo impegno contro la criminalità organizzata e in passato componente della Corte d’Assise. Il ritrovamento della lettera in Tribunale è solo l'ultimo anello di una catena di minacce che, negli ultimi mesi, ha assunto contorni sempre più macabri. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

