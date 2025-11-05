Minacce alla giudice Francesca Mariano testa di capretto sulla tomba del padre a Galatina vicino Lecce

Ancora minacce di morte alla gip del tribunale di Lecce Francesca Mariano: la giudice ha trovato una testa di capretto sulla tomba del padre a Galatina. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Minacce alla giudice Francesca Mariano, testa di capretto sulla tomba del padre a Galatina vicino Lecce

